Increíble pero real: Silvia Mercado elogió a Ginés González García

La periodista ultramacrista Silvia Mercado causó sorpresa al asegurar que Ginés González García es "es el mejor ministro" para afrontar la situación del coronavirus en la Argentina.

Mercado, intensa defensora de la gestión de Mauricio Macri, utilizó su cuenta de Instagram para pedir que no se politice la expansión del virus y aprovechó para valorar al funcionario. "Gines es el mejor ministro que podemos tener para este momento de emergencia", afirmó.

Al tiempo que resaltó: "Tiene gran experiencia, personalidad y un gran equipo. El sistema de salud argentino es mejor de lo que se cree. No nos volvamos locos". Antes, la conductora había señalado que existe un alto nivel de "psicosis local" con el cornavirus, del que aún no se registran casos en el país, y que esa situación "no tiene relación con la realidad".

En ese sentido, destacó las advertencias de González García sobre darle prioridad a la expansión del dengue en el país. "Que haya grieta por el coronavirus en la Argentina es otra muestra de que estamos totalmente del tomate", concluyó.

