Por empezar, queremos aclarar que este video no es apto para impresionables. Es que las imágenes de la lesión de Pat Sabatini son realmente sensibles: en la lucha por el título pluma de Cage Fury Fighting Championship, el protagonista sufrió una llave por la cual no quiso abandonar y terminó con el brazo quebrado y fuera de lugar.

James González, su contrincante, le realizó nua llave de Jiu Jitsu a los 46 segundos de combate. Luego de someterlo, y tras generarle la impactante lesión, el árbitro de la pelea decidió darlo por ganador. ¿Por qué no se frenó antes? Porque Sabatini no pidió frenar las acciones mediante el 'tapping' (palmadas a la lona o cuerpo del rival para reconocer la rendición).

"Me gustaría decir que no me gustó que sucediera, pero él hubiera podido hacer tapping y haber evitado que su brazo se rompiera. Le deseo una pronta recuperación y eso es todo lo que tengo que decir al respecto", manifestó el ganador González luego de ser artífice de uno de los momentos más impresionables de estos últimos días.