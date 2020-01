Horacio Rodríguez Larreta desmintió los rumores de confrontación con Alberto Fernández por la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desmintió públicamente las versiones que circulaban sobre su supuesto enojo con Alberto Fernández después de que trascendiera que la Casa Rosada recortará los fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

Este viernes el funcionario macrista expresó enfáticamente su vocación por "mantener un diálogo constructivo e institucional" con el Gobierno nacional. "Mi responsabilidad como Jefe de Gobierno es, entre otras, garantizar los servicios y el buen funcionamiento de la Ciudad. Y, sin dudas, la mejor manera de lograrlo es a través de la búsqueda de consensos", escribió desde su cuenta oficial de Twitter.

En ese sentido, buscó bajarle el tono a las discusiones que se dieron puertas adentro del gabinete CABA después de que se conociera la noticia. Y agregó: "Ese camino ya lo iniciamos, tanto con el presidente Fernández, su ministro del Interior, Wado de Pedro, y funcionarios de su gobierno, con los que venimos hablando muy positivamente desde el comienzo de su mandato".

"Vamos a seguir avanzando en este sentido para encontrar entre todos la mejor forma de trabajar por el bien común de los argentinos", finalizó.

Este viernes, el primer mandatario tomó la decisión de bajarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de 1,4 al 3,7% durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Estamos conversando, no pasa nada, no sé por qué han hecho un lío tan grande. Hay que ordenar las cuentas del Estado nacional, estamos hablando muy bien con el Jefe de Gobierno y vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero no es algo que no podamos resolver hablando", sostuvo más temprano Fernández.

Quiero ratificar una vez más mi vocación de seguir manteniendo un diálogo constructivo e institucional con el Gobierno nacional. Hay muchos temas que tenemos que coordinar y trabajar en conjunto. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 10, 2020

Mi responsabilidad como Jefe de Gobierno es, entre otras, garantizar los servicios y el buen funcionamiento de la Ciudad. Y, sin dudas, la mejor manera de lograrlo es a través de la búsqueda de consensos. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 10, 2020

Ese camino ya lo iniciamos, tanto con el presidente @alferdez, su ministro del Interior @wadodecorrido y funcionarios de su gobierno, con los que venimos hablando muy positivamente desde el comienzo de su mandato. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 10, 2020