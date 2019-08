Héctor Daer pidió que Mauricio Macri gobierne hasta el 10 de diciembre

Uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, pidió que Mauricio Macri gobierne hasta el fin de su mandato pero haciéndose cargo de la situación económica y conservando la institucionalidad.

Tras la primera reunión con los dirigentes de la central obrera para analizar la “situación política y social” después de las PASO, Daer aseguró que "a Macri se lo notó fuera de la realidad". En esa línea, afirmó: "Tal es así que el candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, tuvo que aclarar dos veces que el presidente estaba en funciones".

"No hay que poner en riesgo la institucionalidad, el presidente tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre. Tiene que intentar que el país no desbarranque, tiene todos los instrumentos para hacerlo", sostuvo. Y pidió: "Hay que decirles que no rifen las reservas porque es el único patrimonio de nuestro país"

El sindicalista manifestó que el presidente tiene que bajarse de la campaña y debe dedicarse a sostener el sistema democrático: "tiene que dejar la crispación que manifestó el día de la elección y ayer, tiene que empezar a pensar que tiene que gobernar el país, que hay un resultado electoral que es casi imposible que cambie, pero lo primero que hay que proteger es el país". Y aclaró: "Lo que no puede primar es la especulación electoral por sobre la situación del país".

"Macri tiene que dejar de echar culpa y tiene que ponerse a gobernar para que el país no tenga estos cimbronazos que él mismo lo esta fomentando cuando dice 'esto va a venir peor'. Él esta gobernando, tiene los instrumentos del estado, los tiene que usar", manifestó.

En cuanto al escenario económico, que expuso la volatilidad en los mercados, dijo que "el que posiciona el dólar ahí es el Gobierno porque si una devaluación de aproximadamente 30% se llega vendiendo nada más que US$100 milllones, que era lo que venían vendiendo habitualmente, me parece que el que corre el valor del dólar es el propio Gobierno".