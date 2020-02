Hebe de Bonafini contó un encuentro inédito con mujeres del ejército: "Me pidieron perdón"

La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, contó un hecho inédito: mujeres del ejército le pidieron disculpas por el genocidio que perpetraron los militantes en la última dictadura militar. "Me hicieron llorar", contó en El Destape Radio.

En el Destape Radio, la referente de los derechos humanos contó que fue invitada a una ceremonia durante la gestión de Nilda Garré al frente del ministerio de Defensa, donde estuvo rodeada de militares.

"Voy a contar algo que nunca conté publicamente: cuando ellos comenzaron a hacer el cambio con la publicación de libros que lo saludaron abogados inteligentísimos, científicos y antropólogos, me invitaron. Se generó un gran revuelo y todo las Madres dijeron ´si quiere ir que vaya´", recordó Hebe.

"Estaba entre todos los milicos con un pañuelo blanco", contó.

La titular de Madres de Plaza de Mayo contó en el Destape Radio que cuando terminó el acto se alejó rumbo al sótano donde estaba su vehículo cuando fue abordada por cinco mujeres que pertenecían al ejército. A continuación la charla que mantuvieron.

-Señora, ¿podemos hablar con usted?

-Sí, como no.

-Nosotras queremos pedirle perdón por lo que hizo el ejército con ustedes. Nosotras que somos mujeres del ejército estamos avergonzadas.

"Me fui llorando de ahí, me hicieron llorar", sostuvo Hebe de Bonafini, quien tras la anécdota enfatizó: "No son todos iguales".

Hebe apoyó a Alberto Fernández tras el mensaje que dio en al despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre. "Me pareció re justo", afirmó la dirigente de derechos humanos. “Con el apoyo del Ejército le dimos luz y agua a dos villas”, aseguró y agregó: “Hay niños que necesitan al Ejército”.