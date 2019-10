Habló la mujer a la que Mauricio Macri le besó el pie en la marcha del "Sí, se puede": "Fue el beso de la Patria"

Manuela Ledesma, la señora tucumana a la que el presidente Mauricio Macri le besó el pie en el acto de la Marcha del Sí Se Puede, contó detalles del momento: "Yo levanté el piecito para mostrarle que había perdido el zapato y el se agachó y me besó el pie. ´No, no puede ser´, me dije", afirmó.

"Ayer Macri me dio el mejor regalo. Le pido a Dios que lo proteja", afirmó Manuela al tiempo que expresó su felicidad por el encuentro con el jefe de Estado, contó que decenas de vecinos fueron a saludarla y se animó a describir el gesto del presidente como "el beso de la Patria".

En diálogo con FM Futurock, Manuela reveló: "Me dio mucha vergüenza subir al escenario sin zapato, no esperaba que me besara el pie", y agregó: "Mi zapato nunca apareció al final, no sé quien se llevó el zapato, me fui descalza, pero feliz".

"Le pido a David que volteé a Goliat. Yo lo quiero cuatro años más al presidente, no quiero otro", sostuvo.

La mujer se rió por el apodo de "cenicienta" que le puso Mauricio Macri y explicó cómo subió al escenario: "Una mujer mencionó que yo cumplía años, entonces escucharon del escenario. Alguien de ahí bajó y me preguntó. Le dije que sí. Cuando subí arriba, perdí el zapato. Me dio una vergüenza que subí al escenario sin el zapato".