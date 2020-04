Gregorio Dalbón, contra periodista de Clarín: "Sos un felpudo de Magnetto"

La prisión domiciliaria cedida al exvicepresidente Amado Boudou desató el enojo de los periodistas que respondían al gobierno de Mauricio Macri. Entre ellos, el panelista Claudio Savoia salió al cruce para deslizar que hubo intromisión de otros intereses en la decisión final del juez.

"Es indignante la prisión domiciliaria de Bodou. El juez Obligado no pudo dar ningún argumento para enviarlo a la casa. Hace 10 días atrás, el mismo tribunal -pero con los 3 jueces- lo había rechazado. ¿El juez, cercano a @FernandezAnibal, aprovechó que está solo?", escribió el periodista del Grupo Clarín.

El abogado Gregorio Dalbón, desde su cuenta de Twitter, destrozó al panelista de Intratable por cuestionar la prisión domiciliaria de Amado Boudou.

"¿No la viste? Está clavada en el ángulo. Andá, sácala y lee. No podes ser tan ignorante. Lee e informá. No especules. No hace falta tanto para que te mantengas en @clarincom. Deja de humillarte felpudo de Magnetto. Indignante es estar preso sin condena firme otario", disparó Dalbón.