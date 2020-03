Grabois le apuntó a los Sojeros M en una feria de alimentos frente a la Sociedad Rural

Productores de la agricultura familiar nucleados en UTEP realizaron una feria de abastecimiento de alimentos frente a la Sociedad Rural Argentina, en protesta contra el lockout convocado por la Mesa de Enlace.

La actividad se realizó esta mañana y estuvo presente el dirigente Juan Grabois, quien cruzó a los sojeros M: “Ellos no son el campo argentino, son una parte minoritaria del campo que defiende sus privilegios sin importarle el 40% de los argentinos que están pasando hambre como consecuencia del gobierno de Mauricio Macri que ellos mismos apoyaron y del que fueron parte. Sus bases no están de acuerdo con ese nivel de miserabilidad”.

Participaron de la jornada alrededor de 800 productoras y productores y comercializaron alrededor de 8.000 kilos de alimentos. Nilda Aveldaño, horticultora de La Plata organizada en la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) declaró: “Nos cansamos de ver cómo nosotros trabajamos el día a día para alimentar a nuestras familias mientras los otros solo piensan en llenarse los bolsillos de dinero y no pensar en la sociedad ni el pueblo argentino que está sufriendo. Estamos aquí para decirles que nosotros siempre vamos a abastecer al pueblo con alimento, a ellos los lleva a parar la ambición”.

En declaraciones con los medios, Grabois volvió a pedir por una reforma agraria integral y popular: “No hay mal que por bien no venga, nos tiene que servir para reflexionar sobre el acceso a la tierra, sobre la distribución de la población en Argentina y la necesidad de una reforma agraria, tal como sucedió en todos los países independientes y desarrollados del mundo, la necesidad de que los pequeños productores accedan y sean propietarios de su tierra y que no haya más en la Argentina gente que tiene 150 mil hectáreas, mientras otros no tienen ni un pedacito de tierra para cultivar".