Gladys Florimonte cruzó a Mirtha Legrand: "Yo quiero un cambio y el cambio es Alberto Fernández”

La cómica Gladys Florimonte expresó su rotundo apoyo a la candidatura de Alberto Fernández en la mesa de la longeva conductora y militante macrista, Mirtha Legrand, y se aseguró que “después de octubre el país va a florecer”.

“Yo quiero un cambio. Me parece que Fernández es un buen cambio. A mí me gusta mucho Alberto Fernández. Alberto Fernández, me gusta mucho”, enfatizó la actriz en el programa Almorzando con Mirtha Legrand.

Al respecto, Legrand inquirió: “¿Qué me querés decir? ¿Que no te gusta Cristina?”, a lo que Florimonte aclaró: “Me gusta él. Cómo piensa, cómo va a hacer. Yo soy amiga de Cristina Álvarez Rodríguez, que es la sobrina nieta de Eva Perón. Hablamos mucho y yo fui a Córdoba especialmente para votar la lista de Fernández. Me parece que es un tipo que trae un cambio”.

LEA MÁS Mirtha volvió derrapar en vivo al hablar de la muerte de Nisman

Antes que se cambie de tema, la comediante aclaró: “A ver. El presidente también hizo muchas cosas. No voy a decir que no hizo. Hizo cosas muy buenas, pero también hay que ver lo otro. Yo remándola, tengo un plato de comida y pagar las expensas, pero hay gente que no tiene nada. No hay insumos en los hospitales”.

LEA MÁS Mirtha volvió derrapar en vivo al hablar de la muerte de Nisman

Mientras se debatía sobre el ajuste en salud pública, Legrand manifestó: “Yo no quiero morirme sin ver mi país floreciente. Yo no duermo de noche, pensando en mi país”.

Y Florimonte le aseguró: “Lo vas a ver. Después de octubre lo vas a ver”.