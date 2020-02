Gines González García, sobre el argentino con coronavirus en Japón: "no existe ningún tipo de peligro"

Luego de participar una reunión interministerial para analizar la situación, el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que "no existe ningún tipo de peligro con el ciudadano argentino que contrajo coronavirus" en el crucero Diamond Princess en Japón.

González García detalló que la persona afectada "es un señor, un adulto mayor, venía en el crucero, en donde venían muchas personas de Wuhan". Es uno de los ocho argentinos que continuaban varados en Japón dentro del crucero. Allí el número de infectados se elevó a 61, sumándose en las últimas 24 horas 21 japoneses, 8 estadounidenses, 5 australianos, 5 canadienses, un argentino y un británico.

"Está internado. Lo están tratando bien. Es el protocolo, como corresponde", explicó el ministro luego del encuentro de trabajo que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y compartieron los ministros de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; de Agricultura, Luis Basterra; de Trabajo, Claudio Moroni, la secretaria de Salud, Carla Bisotti y autoridades de la cancillería y otras jurisdicciones.

Durante el contacto con la prensa, el titular de la cartera de Salud aclaró que una vez que el hombre se cure, es imposible que contagie a alguna otra persona cuando regrese a la Argentina. “Nosotros estamos tranquilos, nuestras posibilidades de contar con el virus son muy remotas, estamos muy lejos de China y estamos en verano”, indicó el funcionario.

En el encuentro se coordinó la acción de los distintos ministerios con respecto de la epidemia, y se analizaron los detalles de la acciones de prevención. “Hasta ahora el sistema ha respondido muy bien”, puntualizó el ministro y destacó que “en la reunión coordinamos desde la información de los aeropuertos hasta un sistema de referencia donde cada Ministerio designa un referente” para llevar el cuadro de situación.

Por otro lado, González García contó que “el Presidente está informado de todo, pero no hay ninguna circunstancia importante". "Queremos llevar tranquilidad a la gente, porque hay mucho bombardeo mediático, pero tenemos todas las medidas perfectas por si la situación lo requiere”, insistió.

González García también aclaró que “no hay ninguna prohibición para que los argentinos viajen a China, pero es una recomendación, casi un consejo, pero no hay una restricción por aparte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por nadie, pero creo que si se puede evitar y no es imperioso viajar, es mejor no hacerlo”. Asimismo, admitió que es innecesario el uso del barbijo y que la gente en China lo usa únicamente por miedo: "No sirve para prevenir que otro se contagie”.