Gerardo Romano le dijo de todo a Patricia Bullrich por la Justicia en el macrismo

En el programa A Dos Voces se dio un llamativo cruce entre Patricia Bullrich y Gerardo Romano cuando en el piso estaban hablando de la Justicia. El actor le dijo de todo a la ex ministra de Seguridad.

Al principio, ante la pregunta de Marcelo Bonelli, el actor no quería responderle a ex funcionaria macrista y sostuvo: “Yo le rogaría que no me haga interactuar con la ex ministra”. Sin embargo, no pudo con su genio y largó: “Me asombra que se esté hablando de las jubilaciones de privilegio y pase por alto que la ministra fue ministra de un gobierno que nombró jueces de la Corte por decreto del Poder Ejecutivo que es una aberración”.

Luego, ante la mirada extraña de Patricia Bullrich, agregó: “Igual, de verdad, prefiero no interactuar”