Gerardo Romano destrozó a Brandoni y a Mirtha Legrand

El actor Gerardo Romano arremetió contra su par macrista Luis Brandoni y contra la longeva conductora Mirtha Legrand. No se calló nada y les dijo de todo en vivo por apoyar a “un gobierno neoliberal y rarísimo”.

“No aprendió nada de la dictadura porque él apoya a este gobierno neoliberal y es rarísimo. En ese momento él era de izquierda”, apuntó el artista en referencia a Brandoni aunque reconoció que “se puede recorrer en toda su amplitud el arco de las ideologías”.

En una entrevista en el canal Somos de Cablevisión, manifestó. “Vaya a saber qué es lo que le pasa a uno en la vida que siendo un artista apoya a un gobierno aristocrático que apoya tan poco a la democracia. Democracia es fraternidad: desde chiquito iba al colegio y decían que un gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Asimismo, Romano disparó contra Legrand y remató: “Yo no conozco la universidad argentina del panelismo y armar un programa donde alguien que no tiene mucha formación… como Mirtha Legrand, que no tiene la más remota idea de lo que es la historia, la sociología o la filosofía. Nunca la vi expresar un concepto. Siempre está hablando de chismes”.