Gastón Recondo confesó haber sufrido un apriete por parte de 'La 12', el grupo de la barra que está identificada con el Club Atlético Boca Juniors. Y lo hizo en las últimas horas, mediante una entrevista que mantuvo con Diario Olé.

Luego de haber reconocido ser hincha de River, allá por los comienzos de la década del año 2000, el periodista sufrió un difícil hecho en La Bombonera y se encargó de relatarlo de la siguiente forma: "Siempre cuento un episodio del 2001, el día del 'Topo Gigio' de Riquelme. Termina el partido 3 a 0, termino la transmisión, salgo al playón donde paran los micros y que antes no tenía tanta custodia".

"Estaba parte de 'La 12' y me identifican. Vienen, y cuando eso pasa todos los que venían conmigo desaparecen y quedo solo. Pretendo salir, me increpan, me rodean, me escupen la cara. Yo la verdad que me asusté", enfatizó Recondo.

Allí fue cuando apareció su compañero y amigo Marcelo Palacios, periodista identificado con los colores del 'Xeneize', y lo socorrió: "Me di media vuelta y me metí nuevamente en el pasillo que lleva a los vestuarios. Me vio Marcelo Palacios, me ve todo escupido, pálido. Le dije 'yo no salgo, está Rafa (Di Zeo), todo'. Me dijo 'salí conmigo', me abraza del cuello y me saca".