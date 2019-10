Furioso, Eduardo Feinmann cruzó a Pichetto porque Cristina Kirchner no está presa: "No se lo voy a perdonar"

El compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto, habló tras la derrota sufrida a manos del Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández este lunes.

De esta manera, Pichetto habló sobre la necesidad de una transición: “Han ganado bien, por eso el presidente lo invitó a desayunar (N. de R. el encuentro fue a las 10:30). La Argentina progresa y estos son cambios extraordinarios”.

Por su parte Pichetto desdramatizó el momento que se va a vivir y expresó: “Va a ser una transición corta de 40 días para que Alberto Fernández pueda entrar con el conocimiento de las áreas”.

Con respecto al rol de Cambiemos en los próximos años dijo: “Va a haber una oposición responsable y democrática y firme en las reglas democráticas”.

En diálogo con Eduardo Feinmann radio La Red, Pichetto resaltó la actitud de Mauricio Macri por invitar a desayunar a Alberto Fernández y anticipó: “Voy a seguir en el espacio que tiene un liderazgo y es el de Macri”.

Pero el momento álgido se vivió cuando el periodista lo increpó y le dijo: “Por su culpa, (Cristina) no está presa, no se lo voy a perdonar nunca". Frente a lo que el actual senador dijo: “Pero Eduardo ….pero no por mi culpa no, tiene que funcionar el sistema judicial”.