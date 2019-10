Fuerte defensa de Mauricio Macri a Rogelio Frigerio tras el ataque de Elisa Carrió

La diputada Elisa Carrió atacó a Rogelio Frigerio, lo acusó de "entregar" la elección y el presidente Mauricio Macri salió fuerte a defender a su ministro. "No significa que tengamos las mismas opiniones sobre todos los temas. Ella tiene una visión, yo confío en Rogelio, en todo lo que Rogelio ha hecho bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo", afirmó el mandatario, desautorizando los dichos de una de las socias fundadora de Cambiemos.

Carrió había dicho en un acto ayer en un conocido boliche porteño: “Fíjense lo que hace el Gobierno nacional, yo no entendía por qué, porque Frigerio esconde muchas cosas, total a mí no me importa Frigerio. Además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa".

Fue en un actividad de campaña en la Ciudad de Buenos Aires junto a Horacio Rodríguez Larreta. Allí afirmó sobre el ministro de Interior: "Hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno. Porque las obras acá en Buenos Aires pertenecen al gobierno de Rodríguez Larreta y al Gobierno nacional, pero en todo el país pertenecen al Gobierno nacional de Macri a través del Fondo de Infraestructura. Y todos los gobernadores convencieron a sus pueblos con ayuda de algunos de Cambiemos que esas obras no eran de Cambiemos, eran del PJ. ¡Qué se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición!”, había disparado la chaqueña.

Un periodista de una radio de Bahía Blanca le preguntó a Macri: "¿Por qué dice que entregó a Juntos por el Cambio en todo el país?". El presidente y referente de Cambiemos respondió: "Debería preguntárselo a ella, no tengo esa interpretación. Honestamente creo que las PASO expresaron una situación dura que hemos vivido especialmente desde abril del año pasado. No se puede negar que Argentina venía creciendo y venía desarrollando un programa que bajaba la inflación, cuando nos quedamos sin crédito porque los mercados emergentes se quedaron sin crédito, entramos en una situación económica muy dura, muy dura, que se le ha hecho muy difícil a los argentinos y yo soy el primero en reconocerlo en entender lo que ha pasado".