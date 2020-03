Fox Sports: Oscar Ruggeri se sacó en 90 minutos de Fútbol contra Martín Guzmán y los Derechos Humanos

El ex jugador Oscar Ruggeri explotó al aire en 90 minutos de Fútbol y disparó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, los Derechos Humanos y los piqueteros, al tiempo que recordó que quiere ser diputado.

El ex defensor campeón mundial en México 1986 se adueñó de la pantalla de Fox Sports y realizó un vehemente descargo político cuando se debatía sobre la definición de la Superliga entre River y Boca. Primero se refirió a la situación económica del país, en particular a la inflación, y disparó: "Este país lo tiene que sacar adelante un mago. Somos difíciles los argentinos. Nos vamos a Paraguay tiene 2% de inflación, Uruguay 2%, Chile 3%, nosotros 50%. Vamos todos a Paraguay, Guzmán, no vayas más a Estados Unidos, andá a Paraguay que e sale más barato y preguntales por qué no tienen inflación. Porque somos los argentinos así, nos pasan cosas increíbles".

En esa línea, Ruggeri sostuvo que "todos los países limítrofes crecen y están mejor en todo", mientras que la Argentina va "para atrás" y dirigió sus cañones contra los beneficiarios de planes sociales: "No regalemos más la plata y es un aporte importante. Dénsela a los que merecen de verdad y chau".

"Lunes y martes de Carnaval pasé por la 9 de Julio y no estaban los piqueteros, miércoles otra vez quilombo. Yo tengo obligaciones de comportarme como corresponde, de pagar mis impuestos ¿Y mis derechos? ¿Dónde están mis derechos?", enfatizó enajenado. Y luego propuso que se realice un piquete masivo de quienes "pagan sus impuestos" para "dejar de producir.

Sin solución de continuidad, cambió el foco hacia la clase política y arremetió: "Hay que hacer esfuerzos todos y los políticos son los primeros que tienen que dar el ejemplo. Ayuden, metan ustedes. Yo quiero ser diputado, pero sigo trabajando en 90 minutos, del Estado no cobro".

Y regresó sobre los planes sociales al exigir "basta de plata del Estado". Si bien no es la primera vez que el ex Real Madrid realiza polémicos discursos políticos en medio del programa que se dedica a analizar fútbol, esta vez se destacó su tono elevado de voz.

"A los que necesitan, a los trabajadores que perdieron el trabajo, para adelante, ayudémoslos, a los que no laburan, nada. No me vengan con ese verso '¡estallido social!'. Estallido social tenemos que dar los que pagamos impuestos. Yo quiero mis derechos, así hay que hacer las cosas", insistió. Y agregó: "Yo soy un burro que no estudié para estas cosas, todos los demás son 'en Economía sacó 10, en Derechos Humanos 10' ¡Déjense de romper los huevos! Matan a las chicas, les dan cualquier cosa y salen por buena conducta".

Por último, enlazó todo con el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en Villa Gesell. "Hay que estar encima del papá y la mamá de Fernando, a esos hay que ayudar. Derechos Humanos para el otro ¿Qué Derechos Humanos? A esa gente hay que ayudar, ahí se arregla el país. Después paguemos los impuestos que hay que pagar los que trabajamos, no importa porque sé que van las cosas bien", sentenció.