Florencia Peña celebró el Día de la Lealtad Peronista con un mensaje oculto

Florencia Peña festejó el Día de la Lealtad Peronista con una foto en su Instagram con un mensaje oculto.

En la imagen suya recién levantada, se la puede observar sonriente y con los dedos en "V", como el clásico gesto del militante peronista.

Sin embargo, lo que trajo polémica fue otro componente: su gorra.

Celeste y blanca y con las siglas ATR, la actriz quiso dar a entender que el peronismo se encuentra muy bien posicionado para las elecciones generales del 27 de octubre.

Asimismo, la jurado del "Súper Bailando" acompañó la foto con la frase "Peroncha ATR #diadelalealtad", en un posteo con más de 100 mil "me gusta" en la red social.

Además, la actriz compartió un video en el que se la ve representando a Evita Perón en el 2014, en el marco de su participación de "Tu Cara me Suena", un programa emitido por Telefe.

Allí, imitó a la histórica dirigente a través de un discurso y la entonación de la canción "No llores por mí, Argentina".

"Mis queridos descamisados: Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios: es el amor por mi pueblo", aseguró en referencia a las palabras que esbozó Eva el 17 de octubre de 1951.