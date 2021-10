Fito Paez presenta "Vamos a lograrlo", el primer adelanto de su próximo disco que saldrá este año

"Vamos a lograrlo" es el primer adelanto de "Los años salvajes", el nuevo álbum de Fito Páez que saldrá en noviembre como parte de una obra compuesta por tres álbumes diferentes. "Esta canción nace en medio de la pandemia; las palabras casi que surgieron solas, 'vamos a lograrlo' como un 'vamos a salir de esta situación', y también un 'dónde está lo importante'", contó Páez sobre el estreno de su nuevo tema.

‘Vamos A Lograrlo’ es la canción que abre el disco y es también una invitación pagana para bailar y recuperar la onda. La música nombra lo que necesitamos ahora, es una canción coyuntural y, a la vez, no…vamos a lograrlo es muchísimo, y cada uno puede tomarlo como prefiera. No tiene que ver con la idea de que todo se puede, esa idea no me convence. Vamos a logarlo es más chiquito también…hoy salimos a la calle a besarnos al sol. Vamos a lograrlo, es lindo pensar eso", dijo Fito Páez sobre su nueva canción.