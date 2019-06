Feroz pelea de Duggan y Iudica: "No me corras por izquierda pedazo de croto"

El periodista Pablo Duggan mantuvo una fuerte discusión con el conductor de Polémica en el Bar Mariano Iúdica, quien explotó al aire contra los políticos.

Iudica apoyó a Recondo que había acusado a los políticos de no trabajar y de hacer negocios con sus roles en el poder.

"Así termina el país, con los militares. Denostando a los políticos, todo termina con los militares. Está mal lo que hacés", afirmó Duggan.

El comentario molestó a Iúdica, quien afirmó: "no me chicanees por izquierda, pedazo de croto. No me corras por izquierda, no te hagas el sesudo pancho".