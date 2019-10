Federico Pinedo confesó que Mauricio Macri hizo todo lo posible para que no se legalizara el aborto

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, confesó en redes sociales que Mauricio Macri hizo todo lo posible para intervenir para que no se legalizara el aborto el 8 de agosto de 2018.

Después de uno de los debates parlamentarios más importantes de la última década, en el que tras meses de exposiciones en el Congreso se votó la ley de interrupción legal del embarazo, una de las figuras de Cambiemos más fuertes del Congreso reconoció que el presidente de la Nación se interpuso para que no se aprobara la medida.

Aunque en circunstancialmente se había dado paso al diálogo entre los bloques para generar consensos a fin de modificar la situación actual de las personas gestantes que en Argentina mueren en la clandestinidad, la ley fue frenada en el Senado después de su aprobación en Diputados.

Y pese a que el primer mandatario no se había expresado públicamente al respecto, este jueves finalmente el senador de Cambiemos contó cómo fue la interna de la votación que terminó con 38 votos en contra y 31 a favor.

A partir de una afirmación del candidato de NOS, Juan José Gómez Centurión, quien sostuvo que "ningún presidente manda una ley para que no la voten" y que "no ha sido un presidente que ha demostrado defender las dos vidas", Pinedo salió a describir cómo fue el accionar de Macri.

"El presidente me llamó y me dijo 'que nadie diga que estoy por el sí'", escribió el legislador en Twitter.

Y confirmó: "trabajamos y ganó el no".

