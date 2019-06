Alejandro Fantino sorprendió a propios y extraños cuando, en su habitual programa Animales Sueltos, defendió a la expresidenta Cristina Kirchner de una insólita comparación que llevaban adelante sus panelistas.

Entre los paralelismos que expresaban en la mesa de debate, uno colmó la paciencia del conductor: "Creo que lo que dicen ellos es que a medida que esa clase de personajes ganan mucho poder van soltando la fiera. Si ustedes ven el principio de Hitler era un tipo moderado, trabajaba con judíos, con mucho poder. Pero al principio laburaba, era un tipo normal, pero terminó siendo un monstruo".

"Suscribo a lo que dicen acá que tuvimos, de un modo casero, cadenas todos los días, de contadores de chistes, 678", finalizó su panelista, mientras los colegas adherían a los dichos.

Fue en ese momento que Fantino los cruzó: "Perdonen chicos, pero voy a arrojar un poco de leña al fuego, y ustedes saben que no lo digo de mala leche porque no me gustaría que esto explote. Pero no podemos comparar muchachos, no tiene nada que ver Hitler o Chaves con lo que hacía Cristina en una cadena nacional. Es como comparar un tigre de bengala con un gato de departamento de barrio norte".