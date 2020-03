Fábrica de respiradores advierte ante el avance del coronavirus: “La demanda es total”

“Argentina necesita 1.500 respiradores”, aseguró el presidente Alberto Fernández. Se trata de un elemento clave frente a la pandemia del COVID-19, ya que este nuevo virus genera insuficiencia respiratoria y en los países donde creció el número de fallecidos la falta de respiradores fue, en muchos casos, lo que determinó la vida o la muerte. El presidente informó que le pidió colaboración a China para el envío de respiradores, aparte de los que se puedan conseguir en el país. En Argentina hay dos empresas que producen respiradores, Leistung y Tacme, ambas radicadas en Córdoba. El Destape conversó con Erika Enet, coordinadora de ventas en Argentina de Leistung, que comercializa el LUFT3, un Ventilador para Cuidados Intensivos, cuya producción hoy se destina exclusivamente al Ministerio de Salud.

- ¿Cuántos respiradores producen normalmente y cuantos ahora en esta emergencia sanitaria?

Leistung hace 35 años que está en el mercado. Tenemos una fábrica en Brasil y otra en Córdoba. En Argentina se fabrican mesas de anestesia, respiradores de terapia y respiradores para transporte. Lo que hemos hecho es abocar toda la producción y el personal a fabrica solamente respiradores de terapia. Nuestra producción, al tener una fábrica que está dividida en 3 productos diferentes, no se dedica exclusivamente a los respiradores de terapia, pero en este momento sí. Nuestra producción puede llegar a los 20 respiradores semanales. En Brasil la situación es diferente porque solo hacen respiradores y pueden hacer mucha más cantidad.

- ¿Cuál es la demanda que tienen ahora?

Total. Toda la producción.

- ¿Lo compra el Ministerio de Salud?

Hay un decreto que nos ha hecho llegar el Ministerio de Salud. Ellos van a ser los encargados de distribuir en Argentina toda la producción. Se que lo han hecho con la otra empresa (Tacme) y con nosotros. Esa es la situación actual.

- ¿Cuánto cuesta un respirador?

Entre 10.000 y 15.000 dólares cada uno.

- ¿Y el costo de producción?

No lo tengo.

- ¿Cuánta gente está trabajando en la empresa?

Normalmente somos de 70 a 100 personas. Y ahora se ha incrementado todo el personal. Lo que pasa es que es un personal calificado, no podemos contratar de golpe 200 o 300 personas más. Por más que uno pueda contratar más gente no habría más producción. Por otro lado, hay un abastecimiento de componentes, donde hay algunos importados y otros de producción local, propia. El respirador se hace íntegramente en Córdoba, con componentes importados.

- ¿Están teniendo alguna complicación para conseguir los insumos importados?

En algunas sí, pero a partir de la intervención de la Nación se están tratando de acelerar los tiempos.

- ¿Se puede incrementar la producción de 20 respiradores semanales?

Estamos trabajando para eso, para incrementarla.

- ¿Cuánto es la producción general del país de respiradores?

Tecme se dedica exclusivamente a respiradores, así que ellos tienen una producción bastante grande. Calculo que pueden llegar a 300 mensuales. Hay personas ahora queriendo fabricar respiradores o queriendo innovar. La verdad que es muy importante saber que esto tiene mucho tiempo de desarrollo, de ensayos, certificaciones, que el desarrollo de un equipo lleva 3 años. Estan la entidades que los certifican, como ANMAT. Hay que tener mucho cuidado con la fabricación de estos dispositivos porque son sustento directo de vida.

- ¿Tienen la patente de este tipo de respirador?

Claro. Tenés que tener las certificaciones que corresponden para poder fabricar.

- ¿Y le pueden ceder esa certificación y el know how a otras empresas para que hagan respiradores?

No se trata de ceder. Ese no sería el problema. Es que no están capacitados para hacerlo. No es que pueden poner personal que hacer autopartes a construir respiradores. Nosotros sí podemos y estamos en continua búsqueda de aumentar la producción. Y esperamos tener alguna novedad en esta semana y de ser así va a ser beneficioso para todo el mundo. Por supuesto que nosotros como empresa nos ponemos a disposición de la Nación, a disposición de la sociedad, para colaborar en todo lo que podemos para solucionar esta situación.

- Como empresa, teniendo en cuenta que arrastramos años complejos en la situación económica, ¿tienen margen para hacer algún tipo de donación o precisan sí o sí vender los respiradores?

No se trata de donar o no donar. Nación nos está pidiendo toda la producción. Ni siquiera a los que pagaron o no pagaron, ya no tenemos el manejo de la decisión de a quien se los damos. Los equipos ya son de la sociedad, ya son de Nación, que los va a distribuir como considere. Y en esta situación están preparados para hacerlo. Donar no sería un impedimento. No es algo que nos mueva la aguja. Estamos invirtiendo mucho, mucho gasto extra, sin ver ninguna retribución respecto a eso. Nos han propuesto créditos que todavía no hemos evaluado porque estamos tan abocados a la producción que no tenemos tiempo para ponernos a plantear otro tema. Si hay ganancias lo veremos a lo largo, no ahora. Tenemos compromisos muy serios con privados y con mesas de anestesia que no estamos pudiendo cumplir.