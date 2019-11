Fabián Doman estalló contra Mauricio Macri por su video de Instagram

Fabián Doman presentaba en su programa Intratables un informe sobre la despedida de Mauricio Macri a través de un video en vivo desde su cuenta de Instagram y estalló contra el mandatario por las "imágenes que nos deja".

"Llueve, no va nadie al casamiento de Pampita, no se que nos pasa en la Copa Davis, y de todo tiene la culpa Alberto (Fernández) pero Argentina tiene presidente, no es que se fue", expresó el conductor, al coincidir con Diego Brancatelli en este punto.

Y pasó a preguntarse: "¿Cuáles son las últimas imágenes que deja el presidente? Jugando al golf, con un mago, hoy nos contó que le gusta el helado de pistacho, y a mi me parece un tema irrelevante".

La sobrina del presidente, Nai Awada, estaba en el piso del programa y quiso defender a su tío: "¿Y qué tiene de malo? Todo es una excusa para bardearlo".

"Dejas un país con el 38% de pobreza y hablas de pistacho", le contestaron desde el panel.