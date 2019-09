Extorsión a Daniel Vila: Graciana Peñafort fue lapidaria con Macri y explicó la causa

Graciana Peñafort explicó en su cuenta de Twitter la extorsión por parte de Mauricio Macri que reveló Daniel Vila en su entrevista con Alejandro Fantino y aseguró que solo es "un buen ejemplo de como actuó el macrismo cuando se trató de negocios".

Primero intentó aclarar la disputa por la frecuencia a la que se refirió Vila y afirmó que "nunca" le fueron adjudicadas: "Hubo un concurso, si y en ese concurso se licitaron frecuencias para telefonía celular, si. El concurso establecía condiciones patrimoniales estrictas. Clarin intento suspender ese concurso. Pero la justicia le dio la razon al Estado Nacional. Y no le dio la cautelar que solicitaba Clarin".

"Otra de las cosas que paso es que la empresa de Vila, Arlink S.A NO cumplió con el pago al estado Nacional de las frecuencias al que se había comprometido cuando participo en el concurso. Entonces casi un año después, el 2 de septiembre de 2015, la adjudicación a Arlink de frecuencias de telefonía celular fue dejada sin efecto con el dictado de la Resolución 155/2015 de la AFTIC que determinó dejar sin efecto la adjudicación a favor de Arlink", describió la letrada.

Y añadió: "Entonces Vila, que no había pagado ni un centavo por esas frecuencias interpuso una medida cautelar para intentar que nadie mas pudiese quedarse con el resto del espectro que acababa de perder por no pagar lo que se había comprometido a pagar cuando participo del concurso".

"Para poder darle a otra empresa las frecuencias de ARSAT, Macri necesitaba varias cosas. Una de ellas era arreglar con Vila su cautelar. Por eso le hizo una denuncia penal, por la cual Vila, para safar, tuvo que suscribir un acuerdo en el 2017. Ahí está la extorsión que denunció Daniel Vila anoche en Animales Sueltos. Verán que tampoco Vila era dueño de esas frecuencias. Y Vila no era dueño, porque pretendió quedarse con ellas sin pagar. Frecuencias que son propiedad de todos y que administra el Estado Nacional y que por ley están asignadas a la empresa estatal. Concepto que no entienden ni Vila ni Macri, por lo que se ve", analizó.

Luego, Peñafort se solidarizó con el empresario y dijo que su caso "es un buen ejemplo de como actuó el macrismo cuando se trato de negocios. Extorsionó, armó causas, sacó decretos de necesidad y urgencia, dispuso de los bienes del estado como si fuera para desguace y jamas cuido el interés publico, solo el privado, el de unos pocos".

"Supongo que con el tiempo nos enteraremos de mas casos de empresarios extorsionados por Macri, para que unos pocos hagan negocios. La razón última de Macri. Y la desvergüenza primera del presidente. También nos enteraremos como el sectores del poder Judicial colaboraron con estas maniobras, armando causas a pedido del gobierno macrista y luego cerrándolas cuando Macri conseguía lo que quería", sostuvo.

Y añadió: "Eso es lo contó Vila anoche en TV. Y a diferencia de las fotocopias de los cuadernos, las sentencias quedan escritas y no se queman. Porque las tropelias del Macrismo no hubiesen sucedido sin la colaboración de sectores del poder judicial. Que fue de todo menos independiente".

"Para concluir, quiero decir que el hecho que Daniel Vila haya sido extorsionado por Macri lo convierte en victima del macrismo, pero NO lo convierte en propietario de frecuencias que nunca pago y que pertenecen por ley de congreso al Estado Nacional", concluyó.

2. Sostuvo Vila que el destinatario final de esas frecuencias, era Clarin. La denuncia publica me dejo en shock! Y despues como soy, me puse a buscar papelitos para entender un poco mas. Y me lleve algunas sorpresas.