Evo Morales, sobre el golpe: "Nuestro pecado es ser indígenas"

El derrocado Presidente de Bolivia, Evo Morales, brindó este martes por la mañana una conferencia de prensa en Capital Federal. Habló sobre la salida de Bolivia, sus políticas sociales y recordó a Néstor Kirchner con cariño.

De esta manera, el mandatario que hoy por hoy se encuentra en el país en el carácter de refugiado relató cómo fueron los últimos días en Bolivia previo al golpe, de esta manera dijo: “Las fuerzas armadas y la inteligencia no nos advirtieron del golpe”.

Además contó una anécdota sobre un llamado que recibió días previos al golpe de Estado: “Me llamaron por teléfono y una mujer me relató que en tal casa se han reunido y algunos políticos de la población y han decidido hacer un golpe de estado después de las elecciones. No le dieron importancia”.

Y agregó: “Nuestro pecado es ser indígena y haber empezado el cambio en Bolivia con el voto del pueblo. Segundo, haber nacionalizado los recursos naturales. El primero de mayo del 2006 nacionalizamos los recursos”.

Dijo también que las petroleras modificaron sus ingresos. No había controles al respecto y durante su gestión se realizó.

También especificó: “Los servicios básicos un derecho humano antes estaba privatizados. Y agregó: “Otro mundo es posible sin el FMI hemos demostrado gracias a las políticas que hicimos en el país”.

“Un golpe al litio”

En su alocución, Morales también aseguró que la interrupción de su gobierno fue “un golpe al litio”. Y remarcó: “El futuro en la energía es el litio. En los primeros años, fui a ver una planta de baterías de litio y quedé impresionado. Allí supe que solo quieren materia prima y no que nos industrialicemos. Hemos producido 400 toneladas de litio. Como socios de mercado se presentó China pero no participó Estados Unidos. ¿Cómo EEUU no va a ser parte de este gran negocio del litio?”, volvió a interrogarse.

Elecciones

Por último, se refirió a los comicios y reafirmó: “Hemos ganado en la primera vuelta en las elecciones. Para la OEA ganar por el 70, 80 o 90 por ciento es fraude. En Bolivia hoy día siguen las persecuciones. Estoy convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones. No voy a ser candidato pero tengo derecho a hacer política. De este golpe dos cosas me duelen: mataron a compañeros pero también asesinaron la economía”.