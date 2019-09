Eugenio Zaffaroni pidió una nueva Ley de Medios y darle rango constitucional

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, pidió hacer una nueva Ley de Medios y darle "estatus constitucional" para terminar con los oligopolios

"Lo que estamos teniendo es un oligopolio de medios de comunicación, por no decir un monopolio", afirmó el ex cortesano en El Destape Radio. "Eso no solo acá sino en toda la región", agregó.

Criticó que "un monopolio de medios de comunicación implica una creación de realidad única". "Los hombres y las mujeres de la calle no estamos en contacto directo con la realidad. La realidad es algo que se nos construye a través de la información, de los medios", manifestó Zaffaroni. Agregó que "un monopolio de medios es incompatible, y el discurso único es incompatible con una democracia plural, y creo que lo que queremos es una democracia plural".

"Eso requiere un pluralismo de medios sin lugar a dudas y hay que garantizarlo de alguna forma. Hay que evitar que algunos factores económicos o algunas corporaciones se hagan cargo de un monopolio. La creación de la realidad única es propio de un autoritarismo, de un totalitarismo, no es propio de una democracia plural o un Estado de Derecho que pretende configurar una sociedad como una democracia plural", siguió el ex magistrado del máximo tribunal.

El conductor del programa, Roberto Navarro, le preguntó: "¿Y cómo se hace? Se intentó con una ley de medios, no se pudo poner en práctica, y finalmente se derogó...". El ex magistrado respondió: "Habrá que insistir con otra ley de medios, habrá que actualizar aquella, habrá que librar una nueva batalla en ese sentido y finalmente un día cuando nos decidamos todos con un consenso bastante amplio a repensar el Estado y reformar la Constitución, habrá que darle estatus constitucional a esa prohibiciones que no son más que garantías del pluralismo de comunicación. Es una lucha política. Lo importante es tener claros los objetivos", reflexionó Zaffaroni.

Y cerró el tema: "¿Cómo se llega? Se llega por lucha, los derechos no se obtienen por concesión graciable del monarca. Los derechos se obtienen en una lucha y el derecho siempre es lucha. Cuando hablo de lucha no hablo de violencia. Hablo de lucha jurídica, continua, permanente. Los derechos a veces se arrancan a los privilegios".