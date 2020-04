Eugenio Zaffaroni habló sobre la denegación de la libertad de Amado Boudou: "Rosenkrantz es la voz de Clarín"

Luego del rechazo de la Corte Suprema de Justicia a tratar la libertad del ex vicepresidente Amado Boudou, Eugenio Raúl Zaffaroni dio su postura y fue contundente.

"Creo que no se podía esperar otra cosa. Rosenkratz es la voz de Clarín", opinó el ex juez en diálogo con Roberto Navarro en El Destape Radio. "Le pega a Boudou por hacer desaparecer la jubilación privada", sostuvo el letrado y criticó la decisión tomada por Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, quien decretó, resolvió solo y le envió su decisión al Tribunal que condenó al ex vicepresidente a 5 años y 10 meses de prisión.

En los últimos días, Boudou manifestó su descontento con las medidas tomadas para prevenir el contagio en las cárceles. "Ahora además de encerrados estamos aislados", dijo Boudou y reclamó que “la visita en la cárcel es un derecho y no tenerla te cambia el día". En este sentido, Zaffaroni afirmó que, ante los pedidos de excarcelaciones por el Coronavirus, “los jueces son responsables de lo que ocurra con los sectores de riesgo en la cárceles”.

El ex ministro de la Corte Suprema consideró que las medidas que está tomando el Gobierno para prevenir la pandemia "son correctas" y opinó sobre los cacerolazos para que los políticos se bajen los salarios. Sobre este último tema, aseguró: “Bajar los sueldos de la política es demagógico. La política hay que pagarla. Está bien como una medida simbólica” .“Están desafiando las medidas del gobierno, quieren algo como lo de Bolsonaro, no quieren perder nada” , señaló Zaffaroni.