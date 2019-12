Espionaje ilegal: el empresario Pedro Etchebest habló de la declaración de Marcelo D'Alessio y pidió que dé nombres

El empresario Pedro Etchebest, que fue extorsionado por Marcelo D'Alessio, se refirió a la declaración en calidad de arrepentido que realizó el espía y falso abogado y señaló que es "muy positivo" que se presente "y diga la verdad”. "Si D’Alessio dice la verdad va a dejar al descubierto todas las cosas que él hacía y la gente que estaba relacionada con él”, aseguró Etchebest en declaraciones a El Destape Radio, que se emite por FM 107.3.

El empresario destacó además que el hombre que se encuentra detenido por la causa de espionaje ilegal "puede nombrar a mucha gente". "Las diputadas Carrió y Oliveto, el mismo Stornelli, toda gente relacionada a él”, enfatizó.

"Las relaciones de D’Alessio con el Gobierno anterior me generaban preocupación en mi seguridad personal. Me siento más seguro ahora que cambió el Gobierno. Ha cambiado el Gobierno y eso es una esperanza”, afirmó también. Y señaló: “Sigo en el exterior, desgraciadamente. Estoy esperando que se apacigüe todo. Pensaba viajar en estos días para Argentina. He sufrido amenazas durante el Gobierno de Macri y me siguieron atacando hasta hace uno días”.

Sobre la llegada del nuevo gobierno, Etchebest también puntualizó en uno de los puntos del discurso de asunción de Alberto Fernández. “Cuando Alberto habla de los sótanos de la democracia, dice la verdad”, remarcó. Y agregó: "Yo sentí el sufrimiento de Cristina, porque uno es débil cuando atacan a los hijos”.

Además, señaló que espera que D'Alessio "se explaye y el juez pueda verificar todo lo que diga" y aseguró que es "una oportunidad para la Justicia".

"Bonadio y Stornelli tienen una posibilidad en la Justicia de aclarar. Bonadio tiene muchas denuncia en su contra y deberá aclararlas. Pienso que si Bonadio y Stornelli hacen un mea culpa la Justicia deberá determinar”, concluyó.