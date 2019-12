Espía de la causa Nisman denuncia que Marcos Peña le dio un guión para encarcelar a Cristina Kirchner

Alan Bogado, el espía denunciado por el fiscal Alberto Nisman por presuntamente encubrir el atentado a la AMIA, afirmó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general de Presidencia, Fernando De Andreis, le entregaron en la Quinta de Olivos a sus abogados un guión con las declaraciones que tenía que dar ante el juez federal, Claudio Bonadio, por la causa del Memorándum con Irán. Bogado además afirmó que un alto dirigente de Cambiemos le dijo que el objetivo de reabrir la causa por la denuncia de Nisman eran encarcelar a Cristina Kirchner.

Bogado explicó que no fue detenido porque un dirigente de Cambiemos le facilitó la operación política: declarar en la causa del Memorándum para complicar a ex funcionarios del Kirchnerismo. "En su momento un alto dirigente de Cambiemos muy amigo mío me dice que se va a reabrir la causa y el objetivo era meter presa a Cristina Kirchner, Zannini, Parrilli, (el ex subdirector de Inteligencia, Martín) Mena. La primera etapa eran las detenciones de funcionarios de menor nivel como D´Elía, Esteche y Khalil. Me dice ´hay una forma, yo te puedo contactar con gente del Gobierno que te podrían facilitar tu situación judicial, dependiendo de las declaraciones que vayas a dar´", sostuvo.

El ex espía afirmó que sus abogados se reunieron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces secretario general de Presidencia, Fernando De Andreis. A los abogados del ex espía le dieron un guión que debería declarar ante el juez Claudio Bonadio. "Debíamos insertar el tema nuclear a nivel mundial", afirmó el espía quien contó que debió leer el guión ante Claudio Bonadio debido a que no sabía nada acerca de energía nuclear. "Me sorprendió que no dijeran nada de que leía. Bonadio estaba parado", recordó.

Bogado fue el único que no quedó preso con prisión preventiva de un grupo que fue acusado por Nisman de haber conspirado en contra de la Argentina y a favor de Irán. Los dirigentes Luis D´Elía y Fernando Esteche fueron detenidos al igual que el comerciante Yussuf Khalil. El ex espía sostuvo que no fue preso por haber cumplido con el guión que les dio Marcos Peña.