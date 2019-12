Entre el misterio por la AFI y las críticas a "la persecución judicial" tras el discurso de Alberto Fernández

"Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos. Cuando digo nunca más, es nunca más". Categórico fue Alberto Fernández. Sobre la "mesa judicial", como la llama su vice Cristina Kirchner, y sobre los servicios de inteligencia. El presidente electo lo hizo bajo la atenta mirada de los cortesanos Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Apenas terminado el discurso, El Destape quiso conocer la opinión del macrismo sobre la persecución judicial que denunció Alberto. El PRO se abroqueló y realizó duras críticas a esa parte del discurso del mandatario.

Así lo hicieron Pablo Tonelli, ex integrante del Consejo de la Magistratura de parte de Cambiemos, y el senador Esteban Bullrich. Ambos destacaron las palabras de Fernández pero criticaron el énfasis sobre lo judicial.

"Hay que decirle nunca más pero a la corrupción", se quejó Bullrich, uno de los que habló con la prensa hasta el final y fue de los últimos en irse del Congreso. "La justicia federal necesita una reforma, estoy dispuesto a debatirla. Pero no coincido cuando habla de las persecuciones", afirmó por su parte Tonelli al salir del recinto en diálogo con El Destape.

El ex diputado argumentó: "Alberto se está refiriendo a funcionarios del gobierno kirchnerista que están procesados por corrupción y a continuación habló de la conveniencia y necesidad de luchar contra la corrupción. Me parece que es contradictorio decir que hay persecución judicial cuando se enjuicia a supuestos corruptos y al mismo tiempo decir que se va a combatir la corrupción".

Sobre la independencia judicial en los años macristas, Bullrich destacó: "Se avanzó en nombrar más jueces, en el kirchnerismo se habían concentrado muchos jueces subrogando y no nombrando jueces. Hemos emprendido un camino para transparentar la justicia y que no sea influido por la política", afirmó. Y agregó: "Estoy seguro que no hubo persecución política por parte del Gobierno contra ningún opositor sino que acá hay causas de corrupción que yo mismo denuncié, por lo cual hablo con mucho conocimiento. Acá hubo un sistema de corrupción en la Argentina. Y me hubiera gustado que el nunca más incluyera un nunca más corrupción en la obra pública", cerró.

Por el otro lado, el gran tema y la gran incógnita fue la AFI. La reforma anunciada en la central de inteligencia por Alberto logró una de las mayores ovaciones del mediodía. Transparentar los fondos e intervenir la Agencia Federal de Inteligencia fue una noticia destacada.

Sin embargo, tres fuentes diferentes del peronismo confirmaron que aún se desconoce cómo se llevará a cabo el plan en la AFI. "Se conocerá todo en los próximos días". Y aún no está el nombre para suceder a Gustavo Arribas y no dejar la ex SIDE acéfala. “No es que nadie lo quiere decir sino que nadie sabe nada”, se excusó un hombre cercano a Alberto con El Destape.