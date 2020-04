Enrique Pinti habló de la cuarentena obligatoria y le hizo un pedido a los políticos

El humorista Enrique Pinti lanzó un contundente análisis sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus y se refirió a las decisiones que tomó el Gobierno nacional contra los grandes empresarios.

En una entrevista con Infobae, el actor aseveró que “los políticos ya se están matando de nuevo entre ellos, pero no todos". En relación a esto, señaló que "alguna gente tiene como una especie de cuidado o de tacto” y consideró que “en principio las cosas se manejaron con cordura y con mesura, que es más o menos la personalidad que tiene Alberto Fernández: mesura total”.

Asimismo, analizó que “las urgencias que tiene esta situación, más allá del coronavirus, son que el país está endeudado, hecho pelota, con una deuda externa de la puta madre, con cantidad de pobreza y un montón de personas que están fuera del sistema, con trabajo informal, y una cantidad de cosas que pueden hacer salir de esa parsimonia y esa tranquilidad”

“Nosotros, desde abajo, les pedimos a los gobernantes que hagan por nosotros cosas que en nuestra vida diaria no las haríamos”, disparó.

Acto seguido, cuestionó: "Yo, personalmente, haciendo esta salvedad, no hubiera levantado el dedo ni contra los empresarios ni en contra de nadie. En este momento me parece que el discurso venía muy bien hasta que salió con ‘esos miserables…’. (A Alberto) le salió como una especie de Cristina atrás”.

Para Pinti “este momento no es adecuado”. No obstante, fiel a su humor ácido, disparó: “La gente me podrá decir: ‘Usted es un cagón, usted es un pelotudo, ¿por qué no le vamos a mojar la oreja a esos señores?’. No creo que sea el momento oportuno, pero lo digo yo desde mi posición de viejo sorete que está metido en su casa con 80 años y que soy humorista. No es lo mismo que una persona que tiene la responsabilidad de llevar un país complicado, en una situación complicada a nivel mundial”.