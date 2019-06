Encuestas 2019: los Fernández, arriba por 8 puntos según un nuevo sondeo

Una encuesta de la consultora Analía Del Franco arrojó el buen desempleo electoral de la fórmula presidencial del Frente De Todos sobre la reelección del presidente Mauricio Macri.

Según el estudio, la intención de voto a presidente de Alberto Fernández – Cristina Kirchner llega a 39.7% mientras que la de Cambiemos encabezada por Mauricio Macri – Miguel Ángel Pichetto llega a 31.6%.

Le sigue Consenso Federal (Roberto Lavagna- Juan Manuel Urtubey) que llega a 11%, mientras que el espacio de Espert llega a 4%. Por último, el Frente de Izquierda solo alcanza el 3%.

En un eventual balotaje, la consultora indicó que el binomio Fernández - Fernández llega al 42% mientras que Cambiemos llega a 37%. No obstante, el 8% de los consultados indicó que no iría a votar y el 7% no sabe.