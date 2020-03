En un video conmovedor, Federico Bal confirmó tener un cáncer intestinal

Federico Bal utilizó su Instagram para anunciar una triste noticia en torno a su estado de salud, mientras esperaba el resultado de los estudios sobre los pólipos que le habían extirpado. "Me encontraron un tumor maligno. Tengo cáncer intestinal", anunció. A los pocos segundos, llegaron una innumerable cantidad de mensajes dándole fuerzas al hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

"Quería contarles un poco lo que estoy viviendo estos días. Me están llamando y escribiendo muchos amigos preocupados. Hoy quiero contarles algunas cosas. Hace unos días me hice una colonoscopía y una endoscopía que salió mal, el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron. Y me encontraron un tumor en mi intestino. Se llevó a analizar, se hizo una biopsia", arrancó Fede, en su video de seis minutos para Instagram. Y continuó, con la voz quebrada: "Después me hicieron otros estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino".

"Es una palabra fuerte, son palabras que me estoy haciendo amigo en estos últimos días. Soy joven pero cada vez hay más casos en gente joven. Tengo 30 años. Me contó el doctor que suelen haber cada vez más casos. La realidad es que yo lo estoy asimilando, junto con ustedes también. Yo me fui de las redes sociales porque estoy viviendo un momento de extrema sensibilidad, donde cada cosa que los haters y la gente que se dedica a molestar hoy me va a dolor mucho más de lo que antes me podía dolor o importar", continuó.

Sobre el final pidió a sus seguidores que lo acompañen y concluyó con un "soy un tipo fuerte, y siempre lo fui, pero estoy viviendo un momento donde necesito rodearme de gente que me quiera, de mis amistades, de mi familia. Toda la gente que necesitaba saberlo, ya lo sabe. Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también me tengo que amigar... quimioterapia, rayos y pastillas, durante una seis semanas".