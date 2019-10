En medio de los festejos en el Obelisco por la contundente victoria de Alberto Fernández frente a Mauricio Macri en las elecciones, un delirante momento fue captado por las cámaras de Todos Noticias (TN).

Mientras cientos de eufóricos manifestantes hablaban ante los micrófonos, un joven se abalanzó sobre el movilero y le brindó su apoyo al astro de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

"Dejame mandarle un saludo a Riquelme que es el más grande y lo quiero mucho", aseguró el hincha que celebraba en la calle el triunfo de TODOS.

El ex futbolista confirmó que su partido despedida se realizará el próximo 12 de diciembre, mismo día que se celebra el Día del Hincha de Boca. "Para mi tomar la decisión no fue nada fácil. no sé si estoy preparado para entrar a esa cancha en la que he disfrutado tanto y he vivido momentos increíbles", había señalado el enganche en conferencia de prensa el 17 de septiembre pasado.

Asimismo no descartó la posibilidad de realizar otro encuentro ante la demanda de los fanáticos, pero resaltó que "es una cosa más personal". "Es un día importante para el hincha de boca y para mí. esperemos que la podamos pasar bien y disfrutar mucho", sostuvo.