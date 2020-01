En Netflix, el periodista de TN que entrevistó a Nisman reconoció que no le creyó

El periodista de Todo Noticias (TN) Edgardo Alfano afirmó que no le cerraban las pruebas que intentó presentar el fiscal Alberto Nisman en el canal de televisión contra Cristina Kirchner en la causa por el Memorándum con Irán.

"Por un lado decía ´a mí no me cierra la denuncia, no me cierra en cuanto a la prueba´", afirmó Alfano en la serie sobre la muerte de Nisman que se realizó en Netflix. Alfano afirmó que eso pensó cuando entrevistaba a Nisman en Todo Noticias el día que anunció la denuncia contra Cristina Kirchner.

"El puede tener más cosas, pero si tiene más cosas por qué no las aportó ahora", afirmó Alfano sobre los pensamientos que le surgieron en ese momento.

Nisman denunció que el gobierno de Cristina Kirchner pactó con Irán la impunidad de los acusados del atentado con la AMIA mediante el Memorándum de 2013. La acusación era que la Argentina permitía levantar las alertas rojas de Interpol contra los acusados a cambio de comercializar petróleo y soja. Sin embargo, desde Interpol negaron que las alertas puedan levantarse o que el gobierno kirchnerista lo haya intentado.

Además el petroleo proveniente de Irán no podría refinarse en la Argentina. Por último, la acusación de Nisman era hipotética, es decir que nunca ocurrió: las alertas rojas nunca se levantaron, ni se intentaron levantar, y el petróleo nunca llegó a la Argentina.