En la peor semana del macrismo, los ahorristas retiraron depósitos por U$S 2.000 millones

En la peor semana financiera del macrismo, los ahorristas retiraron depósitos de los bancos por casi U$S 2.000 millones. El tipo de cambio se disparó 23%, las acciones en Wall Street se desplomaron hasta 60% y se aceleró la fuga de capitales luego de las elecciones primarias.

El sector privado redujo sus tenencias en moneda extranjera en los bancos en la mega devaluación durante los cinco días que siguieron a las PASO U$S 1.944 millones. En concreto, los dólares en cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos disminuyeron desde los U$S 32.501 millones a los U$S 30.557 millones.

El lunes, inmediatamente después de la paliza que recibió Mauricio Macri en las PASO, los ahorristas retiraron U$S 206 millones de entre sus verdes depositados, en una jornada en la que el tipo de cambio había escalado de $ 46,20 a $ 55. El martes se registró la mayor variación, con salidas del sistema financiero por U$S 526 millones. El miércoles se extrajeron U$S 461 millones, mientras que el jueves U$S 357 millones y el viernes U$S 394 millones.

La divisa finalizó la semana a $ 57, aunque el miércoles cerró en $ 63 en el Banco Nación y había mostrado picos superiores a $ 65 por la corrida cambiaria, lo que impulsó esta salida de los ahorros de los bancos. Los depósitos totales en moneda extranjera lógicamente se vieron impactados con una variación similar, puesto que descendieron U$S 2.015 millones a U$S 33.229 millones.

En las mismas ruedas, las reservas internacionales del Banco Central bajaron U$S 3.905 millones a U$S 66.309 millones.