Emocionado hasta las lágrimas, Maradona fue presentado en Gimnasia

El flamante entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona, fue presentado en el estadio del club platense y se emocionó por el increíble recibimiento.

El mejor jugador de la historia ingresó al terreno de juego en medio de un potente estallido de los hinchas 'Triperos', que colmaron el estadio para ver al 10 por unos minutos, y se mostró muy emocionado.

Instantes después, Diego tomó un micrófono y se dirigió al público. "Estoy un poco jodido de la rodilla, pero no me importó venir", apuntó.

¡ASÍ FUE EL EMOCIONANTE INGRESO DE MARADONA AL CAMPO DE JUEGO!#90MinutosFOX | Con lágrimas en sus ojos, Diego pisó por primera vez el césped del Juan Carmelo Zerillo e inició su ciclo como entrenador del Lobo. pic.twitter.com/wOpRauIBg3 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 8, 2019

El ex DT de Dorados señaló que la situación apremiante de Gimnasia, que está último en el torneo y también en la tabla de los promedios, se revierte con "todos juntos".

"Yo no soy ningún mago, a mí me gusta trabajar. Los que hablaban de que yo no resistía dos años con 60 grados de calor y entrenando a las 7 de mañana se equivocaban. A mí me gusta ganarme la plata corriendo, como hice toda mi vida", resaltó.

"LE PIDO A MIS JUGADORES QUE SE MATEN POR TODA ESTA GENTE"#90MinutosFOX | Las emotivas primeras palabras de un Diego Maradona al borde de las lágrimas por el cariño de los hinchas. pic.twitter.com/lTc0w41LNR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 8, 2019

Al tiempo que indicó que mientras esté dirigiendo "este grupo va a ser un ejemplo" y enfatizó que se van "a jugar la vida".

"Ustedes son los que nos van dar el plus para ganar los partidos ¡Y los vamos a ganar!", le dijo a los hinchas. En tanto que a sus jugadores les pidió que cuando "los tire a la cancha se maten por toda esta gente".

"El compromiso de dejar todo, no faltar a ningún entrenamiento como dice algún gil periodista. A que se viene a entrenar y el que no entrena no juega y el que no corre no juega. El que venga la va a tener dura con nosotros", remarcó.

"ACÁ ESTOY EN MI CASA"#90MinutosFOX | Diego finalizó su discurso para los hinchas de Gimnasia que lo fueron a ver al Bosque. pic.twitter.com/8aBHYFUeFV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 8, 2019

Y volvió a emocionarse al recordar a sus padres, Don Diego y 'Tota'. "Los abrazo con el corazón. Por que mi viejo y mi vieja... ellos hicieron posible que venga a GImnasia, a La Plata y encontrarme con amigos. Acá estoy en mi casa".

En medio de la emoción, el DT también se acordó del clásico rival, Estudiantes de La Plata. Saltó al ritmo de "el que no salta es un inglés", canción que los 'Triperos' suelen esgrimir contra Juan Sebastián Verón, pero luego afirmó: "A los de enfrente no les digo nada porque quiero ser respetuoso, como no lo son ellos".