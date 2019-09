Elizabeth Vernaci estalló por la crisis: "Hay un montón de gente que queda fuera del mapa"

Elizabeth "La Negra" Vernaci se despachó contra los que plantean que los que no tienen trabajo son vagos que no quieren tener empleo. Lo hizo tras un mensaje de una oyente y aseguró que "hay un montón de gente que se queda fuera del mapa".

"A veces vos podés querer mucho tener trabajo, pero vas a buscar y como no tenés plata para comprarte ropa vas todo mal vestido", describió la locutora y aseguró: "Hay un montón de gente que queda fuera del mapa, no porque no quiere sino porque no tiene la misma suerte que vos".

De este modo, Vernaci respondió a un mensaje de una oyente que despotricó contra los que no quieren trabajo, bajo el paradigma de la meritocracia: "Hay gente que se cayó del sistema, ¿tanto les cuesta entenderlo?, hay gente que no labura, no porque no quiere, sino porque no puede, ¿tanto les cuesta mirar la realidad o lo que prefieren es tapar el sol con un dedo?, no lo entiendo".

LEA MÁS Desocupación: En un año, se perdió un empleo cada dos minutos

La conductora de radio remarcó que "hay mucha gente que le encantaría poder trabajar" y buscó correr el prejuicio del medio: "Hay muchos vagos de camisa blanca que están todo el día en una oficina durmiendo la siesta".

Por eso, pidió: "Dejémonos de joder con que el vago es únicamente el negro, tengamos amplitud de criterio (...) no hay laburo, cierran todos los días una fábrica".