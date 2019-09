Elecciones Mendoza 2019: el candidato de la UCR se despegó del Gobierno nacional

El candidato a gobernador de Cambia Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, se refirió a la elección que tendrá lugar en su provincia el próximo domingo y en la que competirá con la postulante del frente Elegí, Anabel Fernández Sagasti. Al respecto, remarcó: "No soy el candidato de Casa Rosada ni el candidato de Cambiemos. Es Cambia Mendoza, que es mucho más amplio".

Suárez, que derrotó en las PASO al candidato apoyado por la Casa Rosada Omar de Marchi, deslizó críticas para el gobierno nacional: "Cambiemos generó una expectativa que no pudo cumplir, obviamente la situación económica no está bien".

En diálogo con FM Futurock, el dirigente que busca suceder a Alfredo Cornejo recalcó que no es "el candidato de Casa Rosada porque es una elección provincial", y agregó: "El domingo la gente va a votar gobernador. No creo que se va a nacionalizar la elección". En este sentido, adelantó: "No va a venir Macri a Mendoza esta semana".

Por otro lado, expresó: "Hubiera sido bueno una interna a nivel nacional en Cambiemos", y adelantó: "Hay altas probabilidades que a nivel nacional se repita el resultado de las PASO, pero nunca nada está dicho".