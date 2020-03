Elecciones en EE.UU.: la izquierda estadounidense después de Bernie Sanders

El senador por Vermont no pudo. Perdió nuevamente las elecciones primarias ante el aparato del Partido Demócrata que jugó todas sus fichas a derrotarlo. A sus 78 años ya no se volverá a postular y su carrera política terminará pronto. Sin embargo a su alrededor se ha gestado un movimiento que lo va a trascender y que tiene en sus manos las posibilidad de cambiar la política de los EE.UU.

Ya en 2016 Bernie Sanders había congregado en torno a su figura a sectores que se habían alejado de la política durante las últimas décadas.

“Es interesante que quienes apoyan a Bernie son en su mayoría sectores de la clase obrera organizada”, analizó Claudia de la Cruz, educadora popular y directora de People’s Forum en Nueva York. “Son los sindicatos, grupos sin fines de lucro, movimientos sociales por distintos derechos humanos y civiles, organizaciones que hacen trabajo desde las bases desde mucho antes del proceso electoral”, añadió en diálogo con El Destape.

Aquella campaña sembró una semilla que durante estos cuatro años dio sus frutos. En el plano político-institucional con la llegada al Congreso de nuevas figuras, siendo la más destacada la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez. La legisladora es integrante del partido Socialistas Democráticos de América, una organización fundada en 1982 por sectores del Partido Socialista de EE.UU. y comunistas e intelectuales de la llamada Nueva Izquierda de los años ‘60.

Pero la mayor fuerza de Sanders no está en el Congreso, si no en las calles. En ese 99% que llamó a “Ocupar Wall Street” en plena crisis financiera internacional, pero que también se organizó en colectivos de migrantes, de personas sin techo, de trabajadores y trabajadoras.

La crisis económica de 2007-2008 abrió paso a distintas expresiones político institucionales por izquierda y por derecha. Pero también se gestaron nuevas formas de organización y se dio una repolitización a nivel social.

Según una encuesta de Gallup, el 64% de las y los estadounidenses tienen en la actualidad una imagen positiva de los sindicatos. Se trata de la estadística más alta en medio siglo y que aumenta entre las personas de 18 a 34 años llegando al 67%.

El proceso de sindicalización se está dando en áreas que históricamente no tienen esa tradición: museos, empresas tecnológicas (algunas áreas de Google), varios medios de comunicación como Vice, HuffPost y The New Yorker. Pero también los equipos de campañas electorales. Obviamente, el primero de todos fue el de Bernie en 2019.

Are you a union member who supports our campaign?



We are launching our national organizing program to provide union members with the tools to organize their coworkers and community. RSVP for our Union Members for Bernie strategy webinar: https://t.co/IBmSfW84Sh pic.twitter.com/iCiLeowT6D