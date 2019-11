Elecciones en Boca: desde Irán, un hincha le envió su aliento a Juan Román Riquelme

Las elecciones en Boca está al rojo vivo y el oficialismo de Daniel Angelici se encuentra contra las cuerdas. Con la incursión de Juan Román Riquelme como vicepresidente 2° en la lista de Jorge Amor Ameal, la oposición toma fuerza para quedarse con el primer puesto en los comicios del 8 de diciembre. De hecho, los adeptos para el ídolo 'xeneize' llegan hasta de Irán. Sí, ¡encontraron a un iraní riquelmista!

En algún momento iba a pasar.

Me encontré en Irán con un fanático de Juan Román Riquelme.



'We love you, Roman' pic.twitter.com/r80u3SIPS4 — Periodistán (@periodistan_) November 27, 2019

El usuario de Twitter 'Periodistán' fue el protagonista que se encargó de capturar este épico momento. Mediante la lengua inglesa, el fanático le dedicó sentidas palabras a Román, afirmando que está por encima de Messi y Cristiano Ronaldo.

"Roman is the best football player (es el mejor futbolista)", sentenció el entrevistado, quien agregó: "We still love you. We love you, Riquelme (te amamos)". El amor por el exjugador trasciende fronteras, claro está.