El Precandidato de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey habló sobre el actual contexto político de cara al cierre de listas que se dará el 22 de junio. En el marco de la cena de Conciencia, el gobernador de Salta asistió con su esposa Isabel Macedo.

Respecto a las expectativas del año electoral y de los próximos meses, Urtubey sostuvo que continúa en Alternativa Federal: “Creamos este espacio para ofrecer una alternativa a los argentinos que quieran salir de la grieta, puede ser un camino idóneo”.

Frente a la consulta sobre el debilitamiento de Alternativa Federal por el posible alejamiento de Sergio Massa, Urtubey respondió: “Lo que importa es la demanda ciudadana, no los dirigentes, uno puede acumular dirigentes y si la demanda no existe, no sirve por eso no es tan importante como la necesidad de la gente”. Y expresó: “Hace días que no hablo con Massa” y amplió: “competimos en un espacio de distintos sectores”.

Respecto a las especulaciones de ir como compañero de fórmula de Roberto Lavagna fue tajante y especificó: “Hablé dos veces en mi vida con Roberto no hay vínculo personal aunque me parece un dirigente valioso”.

El salteño también especificó que aún no se decidió el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y consideró que “se tiende a proyectar todo aunque sean elecciones locales”.