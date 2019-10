Elecciones 2019: según Mauricio Macri, "no trajimos la pobreza, solo la visibilizamos"

El presidente Mauricio Macri sostuvo esta mañana que su gestión encontró una situación "más dura" de lo previsto, pero recalcó que "ahora viene algo distinto", pidió disculpas por la pobre gestión económica pero afirmó que su gobierno no aumentó la pobreza sino que la "visibilizó" a través de los datos del INDEC.

"Fue más duro de lo que yo pronostiqué y les pido disculpas, pero sigo creyendo que si trabajamos juntos de esta manera tenemos un enorme futuro", remarcó el Jefe de Estado en declaraciones a Canal 10 de Tucumán. El jefe de Estado se encuentra en esa provincia del norte como parte de la Marcha del "Sí, se puede", en el marco de su campaña presidencial.

Como si fuera solo candidato y no presidente hace casi 4 años, Macri sostuvo que los problemas en la Argentina existen desde hace décadas porque "todos nuestros países vecinos" lograron valorizar su moneda y sus ciudadanos no piensan en términos del dólar. En otro tramo de la entrevista dijo que "tenemos que comprometernos" a terminar con la pobreza, sostuvo que "no la trajimos nosotros" (en referencia a su gestión), y aseguró que lo que se hizo fue "visibilizarla". Según el INDEC, la pobreza subió de 32,2 a 35,4% entre el tercer trimestre de 2016 y el primer semestre de 2019, cuando el primer dato tras la intervención estadística se dio luego del impacto de la primera devaluación y tarifazo de servicios públicos.

"Nosotros necesitamos, para resolver la pobreza, que haya crédito para las pymes, estabilidad macroeconómica, tener moneda, que el peso valga", marcó.

También, afirmó que los argentinos ya "estamos llegando a la otra orilla y lo peor que podemos hacer es volver a la orilla de la que habíamos venido", en referencia a la salida de la crisis que se profundizó en estos más de 3 años de mandato.

El mandatario reconoció que estaba convencido al iniciar su mandato de que combatir el flagelo de la inflación "se iba a resolver más rápido", aunque indicó que para alcanzar ese objetivo se requieren "más acuerdos" entre los distintos sectores del país que nos saquen de la inestabilidad. No obstante, subrayó que en estos tres años y medio "hemos hecho muchos esfuerzos que no han sido en vano", puesto que se lograron las bases para seguir el camino del desarrollo.