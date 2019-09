Elecciones 2019: Roly Serrano defendió al peronismo en TN y fue lapidario con Mauricio Macri

El actor Roly Serrano se manifestó nuevamente en contra del Gobierno de Mauricio Macri y ponderó la imagen de Alberto Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos que ganó por 15 puntos de ventaja en las PASO y llega con muchas posibilidades a las elecciones generales de octubre.

En una entrevista concedida a “A Dos Voces” (Todo Noticias) por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, el artista consideró sin dudarlo que la eventual llegada de Fernández a la Casa Rosada “sería un paso adelante para el país porque la Argentina está muy frenada, destruida. Hay una necesidad imperiosa de mejorar todo lo que se hizo mal”.

“Por eso me molesta mucho cuando demonizan al Frente de Todos. Dicen que van a venir por todo y peor que antes, pero no va a ser así. Estamos en una sociedad que necesita cambios para avanzar, no para empeorar. Y creo que Alberto tiene el equipo para hacerlo, creo en él”, sintetizó el actor.

En otro halago al partido que hoy por hoy tiene más chances de suceder a Cambiemos, el candidato a diputado por la provincia de Salta destacó la “sensibilidad con el pueblo” que ha tenido el peronismo desde sus comienzos: “Está demostrado que han hecho cambios importantes en el país, es un partido popular que abarca a muchos espacios. Tienen un sistema sensible, con errores, pero piensan en la gente”.

En referencia al primer mandato de Néstor Kirchner, Serrano indicó que se “hicieron cosas maravillosas”. Y durante la doble gestión de Cristina, opinó que “no pudieron solucionar todos los problemas” pero que “no dejaron un país endeudado como ahora. Este presidente nos mintió mucho”.