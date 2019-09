Elecciones 2019: para Patricia Bullrich, la PASO "se parece a una elección pero no es"

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó que las PASO se parecen a una elección "pero no lo son" y sentenció que la verdad recién se verá el 27 de octubre. La declaración de la funcionaria está en sintonía con lo que viene diciendo el presidente Mauricio Macri para menospreciar el resultado del 11 de agosto, en donde quedó planteado un escenario muy adverso para el oficialismo.

"Formalmente la elección no sucedió. lo que hubo fue una primaria que debería tener como objetivo la selección de candidatos en cada uno de los partidos y nada más", subrayó Bullrich. La ministra expuso que el objetivo de las elecciones primarias eran evitar que triunfen en las internas los viejos aparatos partidarios. "Terminamos con ese sistema y pasamos a un sistema en el que (las PASO) termina pareciéndose a una elección pero no lo es, es un símil elección, en el sentido que todos votan; algunos hasta creen que se eligieron senadores y diputados. Hay una enorme confusión pero objetivamente las elecciones son el 27 de octubre", apuntó la Ministra de Seguridad.

De todos modos, Bullrich reconoció que el resultado de las PASOinclusive en "la confianza" de sus propios votantes.que provocó que suba un 30 por ciento el dólar y no retrocedió nunca", indicó la ministra.

En una entrevista en la señal de noticias A24, Bullrich descartó la posibilidad de abandonar el país en el caso de perder las elecciones en octubre. "No me voy ni loca, ya me tuve que exiliar. No está en mi idea irme, porque si ganamos tenemos que gobernar y si perdemos tenemos que construir. Si perdemos no dejo la política, no quiero pensar antes de tiempo", puntualizó.