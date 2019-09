Elecciones 2019: para Lavagna, Mauricio Macri "ya perdió y está en franca retirada"

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró que Mauricio Macri no tiene chances de ganar las Elecciones 2019 y confirmó que intercedió para que el FMI le dé el próximo desembolso al país.

"Nosotros creemos que Cambiemos y el presidente Macri ya han perdido, y que Consenso Federal puede efectivamente ser una alternativa al Frente para Todos", apuntó Lavagna en una entrevista para La Nación.

En esa línea, el economista remarcó que es "candidato a entrar en el ballottage" en lugar de un gobierno macrista que está "en franca retirada".

Asimismo, negó las versiones que lo apuntan como posible ministro de Economía de Alberto Fernández, aunque desligó al candidato del Frente de Todos de la generación de ese rumor.

En otro orden, el ex funcionario kirchnerista reveló: "Yo he abogado no solo acá, sino con alguna gente del exterior en favor del desembolso".

Y aunque no quiso develar con quiénes habló, indicó que "nadie" le encargó "gestiones", sino que dio su opinión ante las consultas y reclamó que como condición pidió que ese desembolso sea usado para "la recompra de deuda de los bonos soberanos que vencen de 2021 a 2024 en dólares". "Eso ayudaría a bajar el riesgo país, la tasa de interés, una serie de efectos positivos", explicó.

En tanto que también se refirió a la situación económica del país y el temor que genera una posible nueva devaluación. "Cuando hay inflación, nunca la situación cambiaria está resuelta. En tanto hay inestabilidad inflacionaria, hay inestabilidad en el conjunto de precios de la economía y el tipo de cambio es un precio de la economía", afirmó.