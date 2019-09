Elecciones 2019: Nancy Dupláa calificó de "déspota" a Mauricio Macri

La actriz Nancy Dupláa arremetió contra el presidente Mauricio Macri, a quien calificó como un "déspota" y como una persona sin "empatía ni autocrítica".

Dupláa, que siempre se reconoció cercana al kirchnerismo, fue entrevistada por Luis Bremer en Cónica HD y celebró el resultado de las PASO, donde el Frente de Todos se impuso al macrismo por un amplio margen.

“Me parece bárbaro que se empiecen a despertar los que estaban dormidos. La gente se está despertando y dejó de tener miedo. Hay miedo al otro. Generaron desde el gobierno que nos tengamos miedo entre nosotros”, apuntó.

La actriz reveló además que antes del contundente electoral de las primarias llegó a pensar que el Presidente podría ser reelegido, al tiempo que apuntó contra él por no tener "empatía ni autocrítica" y enfatizó: "No se la banca, es déspota”.

En contraposición, Dupláa señaló que ve a Alberto Fernández como "un líder nato". "Trae un nuevo discurso, que es el de bajar las revoluciones, hablar con todos y abrir el juego, bancarse los tiros y las críticas", remarcó.

En otro orden, también se refirió a sus chances de meterse de lleno de la política: "La verdad que no. A mi me gusta escuchar, me gusta saber. Pero realmente para dedicarse hay que tener muchas cosas".