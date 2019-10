El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, cruzó al diputado nacional Nicolás del Caño, luego de que éste lo haya comparado con el personaje televisivo "Micky Vainilla". Además, el senador equiparó al candidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con el representante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

La comparación que hizo Del Caño con el personaje de Diego Capusotto fue uno de las curiosidades más recordadas del segundo debate presidencial. Consultado sobre ese paralelismo, el senador rionegrino no se dio por aludido: "No tengo idea quién es".

En diálogo con Radio Nacional, el compañero de fórmula de Mauricio Macri dijo desconocer de qué se trata el personaje que ridiculiza a un vecino de la zona norte del Gran Buenos Aires con pensamientos racistas y xenófobos. Pichetto agregó: "No me merece ningún comentario".

"Me gusta mucho Capusotto, lo veía antes cuando trabajaba con Alfredo Casero", recordó, en referencia al programa Cha cha cha, de mediados de la década del 90.

Respecto a la controversia con el dirigente socialista, Pichetto afirmó que tiene "una visión ideológica totalmente opuesta" a la suya. "Todo el mundo sabe lo que yo pienso sobre la seguridad. Del Caño y Alberto Fernández tienen ideas garantistas que hablan de temas ridículos y que no tienen nada que ver con la realidad de los argentinos. Yo no bastardeo a la gente cuando no pueden responder", disparó el compañero de fórmula de Macri.