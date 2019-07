Elecciones 2019: Marcos Peña reveló cómo funcionará la campaña por Whatsapp de Cambiemos

En Parque Norte, el jefe de Gabinete Marcos Peña explicó cómo será la campaña de Whatsapp de Juntos por el Cambio y pidió "construir redes de vínculos" y "no spamear" porque "no sirve". Por eso, valorizó el hecho de que todos participan de muchos grupos a la vez y que eso servirá para hacer una campaña colaborativa y no basada en la consistencia.

"No sirve spamear, lo que necesitás es construir redes de vínculos, en temas, territorios y segmentos que nos permita generar un ida y vuelta y no pensar Whatsapp como una herramienta, sino como una cultura. La misma cultura que cada uno de nosotros tiene para vincularse con 20 grupos al mismo tiempo", argumentó el coordinador de Ministros.

LEA MÁS El Whatsapp de Marcos Peña y la campaña de las fake news

Esta participación en muchos grupos "permite diseñar una campaña muy basada en lo colaborativo, en la conversación, mucho menos enfocada en la consistencia". Peña enfatizó: "No pedimos que todos digan lo mismo, no queremos que todos digan lo mismo".

Si bien el objetivo es "que todos defiendan, banquen y sostengan al candidato a Presidente, todos los candidatos y a Juntos por el Cambio", cada uno debe hacerlo "desde su perspectiva, identidad, territorio, en los temas en que se especialista". De este modo, sentenció: "Vamos a llegar a más gente, construir más capitalidad y contenido más relevante".