Elecciones 2019: "Macri está en posición fetal", aseguró Alberto Fernández

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió al posible escenario del lunes si se repite el resultado de las PASO y consignó que "Macri no hace nada bien, por eso vuelve a la posición fetal del momento en que le fue bien, apuesta a la grieta".

"Si se repiten los resultados espero que el lunes los mercados estén tranquilos porque con nosotros están seguros", al tiempo que reveló sobre el debate presidencial: "Cuando Macri habló del ellos y nosotros estuve a punto de decirle: '¿En qué te han convertido? ¿Quién es el panelista ahora'? Pero yo sí tengo y quiero gobernar para todos, no quiero seguir con la grieta", aseguró el dirigente peronista.

MÁS INFO Evo Morales denunció un Golpe de Estado en Bolivia

En diálogo con Futurock, Fernández aseguró: "Creo que estamos muy bien para el domingo. Los argentinos queremos ponerle punto final a esta etapa", y agregó: "Los argentinos están tranquilos porque se despertó la esperanza, porque quieren llegar al domingo para elegir otra cosa. Es tremendo el maltrato a los sectores más débiles".

En este sentido, destacó: "Tenemos una gran madurez social, todos esperamos al domingo para expresar nuestro descontento en las urnas", y contó sobre la campaña: "Es muy angustiante las cosas que te dicen al oído cuando vas a los barrios. Una jubilada me abrazó y me pidió que no los olvide porque no pueden más".

MÁS INFO Mientras Piñera pide perdón, otros dos chilenos mueren atropellados mientras marchaban

Además, hizo referencia a los primeros días de gobierno en caso de ser elegido Presidente: "Esto va a llevar tiempo, pero los primeros en ver los resultados son los sectores postergados. Mi prioridad absoluta es solucionar el hambre y que los trabajadores y jubilados recuperen poder adquisitivo".

Por otro lado, opinó sobre la negociación de la deuda externa: "El Fondo es responsable junto a Macri de lo que está pasando en el país. Hay que recordárselo siempre", y subrayó: "El FMI hizo lo imposible para que Macri gane las elecciones, fue la campaña más cara de la historia".

Consultado sobre el posible escenario del lunes post elecciones, Alberto Fernández afirmó: "Que los mercados y la gente esté tranquila: los depósitos en dólares con nosotros están seguros. Si se repiten los resultados por suerte se van los que provocaron esto".

También remarcó su posición con respecto a la grieta: "Con la grieta hay que terminar porque es insufrible vivir en un país de los unos contra los otros", y subrayó: "El país de la grieta es un país delirante. Yo no quiero eso".

"Básicamente Macri no hace nada bien, por eso vuelve a la posición fetal del momento en que le fue bien y apuesta a la grieta", concluyó con críticas al Presidente.